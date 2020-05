Un progreso insuficiente

Si esto fuera un boletín de notas a la antigua, la provincia de Granada sería una de esos alumnos torpones que se queda atrás y cuyo progreso ha sido insuficiente: un NM (necesita mejorar) en toda regla. El lunes no habrá paso a la fase 1 ni en Granada ni en Málaga, las dos provincias andaluzas que no han sido aptas para subir al siguiente escalón de la desescalada y todavía no pueden catar las terrazas, visitar a familias y amigos, asistir a misas o entierros o entrar a un comercio sin cita previa. No obstante, Fernando Simón puntualizó que en ambos sitios los datos son de mejoría y que se discutirá en los próximos días con la Junta de Andalucía si Granada y Málaga pasan a la puntuación de PA (progresa adecuadamente). Habrá que quedarse con esa, la mejor noticia de que el veto podría quitarse en los próximos días. Y no en el 'enfado' que maneja el resto de la provincia con la capital y el Área Metropolitana por que la tasa no sea suficiente. Es lo que hay y habrá que seguir tirando de paciencia para aguantar todavía un poco más.