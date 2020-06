¿El prototipo de 'aficionado' que irá al estadio?

Mucho se está hablando de si podrá ir público a los estadios con la vuelta de la Liga. Tiene lógica: si los museos o cines pueden, que son espacios cerrados y por tanto más propensos a la expansión del virus, un campo de fútbol abierto no debería ser menos. El problema es que uno no se da abrazos cuando ve un cuadro por muy bien trazado que esté. Se han buscado soluciones como realidad virtual para que en la tele no se vean vacíos los campos, poner sonido ambiente por megafonía, o poner maniquíes que den el pego. Si en el Granada optan por esta solución, este maniquí les puede servir: bufanda y mascarilla.