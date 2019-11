Mi pueblo existe

Me sorprende la simpatía generada por Teruel Existe. Su solitario diputado es la envidia de todas las provincias, comarcas, mancomunidades, mayorazgos, señoríos, villas y aldeas de la España postergada y vejada desde que Escipión el Africano derrotó a Asdrúbal en Baecula y los caudillos nativos le juraron al romano la devotio ibérica. Hay una España perennemente enfadada, en particular con la Villa y Corte, que el maestro Mingote personificaba en tipos bajitos, con bigote y vestidos de negro que pasan las tardes conspirando en tertulias de cafés con leche y bizcochos. Sus enemigos son los poderosos y los paisanos amadrileñados que niegan el progreso a su pequeño mundo congelado en el tiempo.

Si todos emulamos a Teruel, cada provincia española enviará a las Cortes Generales su propio diputado pedigüeño y chantajista. Veríamos al representante del 'Madrí, Madrí, Madrí', y al del 'Escorial Imperial' junto al de la 'Valencia del Cid' y al de 'Salamanca bonita'. Y lo mismo tomaban asiento el de 'Sevilla Eterna' frente al de 'Triana Pura' y el de la 'Malagueta Invicta' con el de 'Murcia, qué hermosa eres'. Y en Granada, uno por 'Granada Regia', el de 'Graná, casi na' y el de 'Motril Atlántica'. Y para conseguir cada voto, un AVE, una Universidad y un equipo de Primera. O eso, o el Grupo Mixto formaría gobierno y cada uno saldría de Madrid con su parte del botín y sin proyecto común para España.

Los españoles nos creemos que el estado es un tío rico de América al que le podemos sacar lo que no estamos dispuestos a conseguir trabajando. El problema real de la España olvidada está en que siempre hemos sido un país cortesano. Nuestra historia es la de ir a Madrid a ver qué sacamos para que nos aplaudan en el pueblo. Pero más que rezar para que llueva hay que excavar pozos y construir acequias. Los territorios crecen cuando sus gentes crean, innovan, arriesgan e invierten su trabajo y su capital intelectual y financiero. No cuando el gobierno te trae el tren de la fresa. Si hubiera sido así, no sé como hubieran surgido los EE.UU. Basta recordar aquellas caravanas de colonos atravesando las grandes llanuras y estableciendo una solitaria granja o trasladando el ganado para crear riqueza. Propia y al fin, de todos. Lo que deberían hacer los agraviados aldeanos de la España enervada es recordar esta frase del presidente Kennedy: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país".