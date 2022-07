El pueblo es soberano

MÁS de dos semanas después de las elecciones al Parlamento de Andalucía, con la perspectiva que da el tiempo y la reflexión, considerando además unos resultados irrefutables, voy a dejar constancia de mi punto de vista al respecto de las distintas valoraciones sobre los comicios percibidas en mi entorno, pero también acerca de algunas desafortunadas declaraciones de líderes políticos/as que no pueden dejar indiferente a ningún demócrata. Probablemente esta sea una de las pocas ocasiones en que me manifieste sobre política. Pero como demócrata convencido que soy, creo que hay que “poner los puntos sobre las íes”.

He escuchado, como dije, opiniones de todos los gustos y sabores y algunas muy ofensivas para el pueblo andaluz que salían de la boca de políticos/as más o menos influyentes, como las de que: “los andaluces hemos votado mal”, “esta es una noche (la del escrutinio) triste para Andalucía”, “el PP andaluz ha utilizado y explotado todos los resortes del poder para ganar, utilizando los fondos europeos, suministrados por el gobierno central”, etc. Excusas de algunos líderes, que salvo honrosas excepciones, no han dedicado ni un solo segundo de su discurso a una constructiva autocrítica, que pudiera explicar el descalabro electoral de las formaciones políticas que dirigen y cuyos mensajes claramente no han calado en electorado andaluz. El resultado de las elecciones es el que es, nos guste más o menos.

Quiero recordar que en nuestro sistema democrático la soberanía reside en el pueblo, que este decide mayoritariamente con su voto los partidos políticos que constituirán el parlamento, que a su vez elegirá el gobierno autonómico, en este caso de Andalucía. El andaluz no vota mal, vota “lo que le da la gana”, eso sí por distintos motivaciones, como: convicciones políticas arraigadas, programas de gobierno, o simplemente porque al elector le parezca atractiva la foto de campaña del candidato o candidata; todos ellas son igualmente legítimas. Hemos votado libremente, como siempre, aunque esta vez el resultado haya supuesto una victoria incontestable de un partido de centro-derecha.

Por tanto creo que no cabe otra que aceptar las reglas del juego democrático y felicitar a los/las ganadores/as, sabedores de que el pueblo no les da un “cheque en blanco”, sino que dentro de cuatro años tendrán que rendir cuentas, si quieren revalidar esta victoria. Esta es la grandeza de la democracia. Y recordemos que la alternancia política en el poder es un signo de salud democrática.