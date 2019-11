El descenso brusco de las temperaturas está haciendo que más de uno se lo piense dos veces antes de salir de la cama o la mesa camilla. Los que pueden, claro. Otros tendrán que afrontar la dureza del frío en la calle, durmiendo con una manta o, peor aún, entre cartones. No hay mayor injusticia que esta. No es cuestión de méritos ni de la economía. Es de dignidad. Y no vale el "la vida es así". Te puede pasar a ti. Pena y vergüenza.