Un 'puñado de millones'

Pues eso, resulta que el Ayuntamiento Granada tiene nada más y nada menos que 140 millones de euros sin cobrar y que ya da por perdidos. Un 'puñado de dólares' imposibles de recuperar según explicó ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver. La mayoría de este dinero es referente a multas pero también hay de facturas que se perdieron vaya usted a saber dónde e historias por el estilo. Entre que las cuentas de la ciudad no andan muy allá desde hace años y resulta que hay una caja que nunca se podrá recuperar, la situación es de traca. Achacar la culpa a alguien en este sentido es todavía aún más imposible. ¿De quién es la responsabilidad? Podría ser de los que no pagaron en su día, de la Administración por su descuido, de los gobiernos que andaban en otros menesteres cuando la economía no iban tan mal, de las leyes o, incluso, de los que ahora se justifican en estos millones perdidos. Sea de quien sea la culpa, la realidad es más bien triste.