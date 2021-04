¡Que te quedes, Diego!

Ya no sabe nadie cómo decirle al entrenador del Granada Club de Fútbol que se eche al menos un añito más en el equipo. Que sí, que ha dicho por activa y por pasiva que cuando acabe la temporada, pero el objetivo de la permanencia en Primera División ya se ha conseguido, el paso por la Europa League ha sido maravilloso para ser un debutante, y en la Copa se volvió a rozar la proeza. Encima, por si le quedaba por hacer algo al equipo de Diego Martínez era poner una pica en el campo de un grande, ahí donde si ganas te toman en serio por mucho que te hayas salido en competiciones continentales. Y ayer lo hizo, siendo juez de la Liga, remontándole nada menos que al Barcelona y en su propio estadio, donde nunca en la historia había ganado. Así que, Diego, si sigue un año más, por muy malo que sea, seguirá siendo una temporada muy buena, porque lo logrado es ¿irrepetible? Ojalá que este final de temporada sin aprietos y con la única meta de ir "partido a partido" le haga querer one more year.