Todo lo que nos quitan

Hace poco más de un año, cuando asistíamos con estupor y miedo a las primeras consecuencias mundiales de un virus desconocido, creíamos que esa podía ser una oportunidad para mejorar nuestro mundo y nuestra vida. Un año y un mes después, el balance en ciudades como Granada es malo.

Ha sido un año en el nuestra vida cotidiana ha empeorado: la atención sanitaria, la gestión de los servicios públicos, la limpieza de nuestras calles, el disfrute de nuestro ocio… Es verdad que las vacunas, los ERTE o las cadenas de solidaridad ciudadana son motivos de alegría, pero la incertidumbre del futuro nos aprieta.

Lo que tenemos más cerca, el Ayuntamiento, lleva mucho tiempo con las persianas a medio subir. Ya antes de la pandemia la preocupación de los dos partidos que gobiernan la ciudad no estaba en la limpieza, ni en el ahorro, ni en los servicios sociales. Llegaron de la mano del 2+2 y siguen instalados ahí, en sus asuntos de reparto de poder y de intercambio de cromos. Mientras tanto, la ciudad sigue hundiéndose, huérfana de liderazgo y de gestión.

No es solo que se renunciara a nueve millones de euros de Europa para planes de empleo, no es solo que se haya perdido la oportunidad de presentar proyectos que se financien con fondos Next Generation, no es solo que no se haya puesto en marcha ni una sola medida de apoyo al comercio, a la hostelería ni al sector turístico ni al cultural. Es que ahora, en una muestra más de su incapacidad, algunas empresas del PTS pueden dejar la ciudad porque la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos y el ayuntamiento aún no se ha dado por enterado. Empresas que, casualmente, no están vinculadas con el turismo o la hostelería, sino con la salud o la biotecnología. Quizá demasiada modernidad, para quienes ahora gobiernan en la Plaza del Carmen. Y por cierto, quién gobierna ahora Granada, con solo cuatro concejales electos, lo hace con el apoyo del PP. No vaya a ser que en unos meses vengan a decirnos eso de 'te lo dije'.

Granada es una ciudad de arte, de cultura, de patrimonio. Pero también, desde que la breve legislatura del PSOE lo hizo realidad, de ciencia y tecnología. Ahora estamos en riesgo de perder también ese tren: el Parque de las Ciencias ya es más de Sevilla, la EASP está en proceso de desmantelamiento, y ahora el PTS. ¿Qué más tienen que quitarnos para que empecemos a entender quienes están por salvar la ciudad?