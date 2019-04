Una realidad que hay que visibilizar

¿es que acaso hubo épocas sin populismos? ¿Es que acaso no somos todos susceptibles de caer en el populismo alguna vez? La inmigración es un tema serio. Pero detrás de ese tema serio hay personas, personas que lo queramos o no deberían tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos civilizados aunque esa no sea la realidad. Por lo menos, estamos en la obligación de no invisibilizar a esas personas que a fin de cuentas lo único que intentan es ganarse la vida de la forma más honrada. Sea desplegando una manta o vendiendo de sol a sol.