Reconozco que me han alarmado las palabras del regidor Salvador, que, preguntado a propósito de los múltiples rebrotes de coronavirus en nuestra tierra, ha aseverado que "si queremos tener una inmunidad de rebaño lo más pronto posible, no hay mal que por bien no venga", garantizando que Granada es un "destino seguro", a pesar de la preocupación de las autoridades sanitarias por la situación de nuestra provincia, una de las que más rebrotes tiene de toda España y la que más de Andalucía.

Independientemente de que la inmunidad de grupo -lo del rebaño, como se empeñan en llamarla políticos y epidemiólogos, resulta, cuanto menos, chocante- sea muy difícil de conseguir cuando sólo un 5% de la población ha pasado el virus, estos políticos confunden deliberadamente a una ciudadanía que percibe a todas luces la pésima gestión de esta pandemia que no cesa, en todos los niveles territoriales, estatal, autonómico y local.

¿No se produjo el confinamiento demasiado tarde? ¿No querían luego desescalarnos cuanto antes? La sensación es de desastre total tras casi 50.000 muertos, sobre los que encima mienten descaradamente desde el gobierno sanchista.

Si ahora nos encontramos casi como antes de que la pandemia explosionase, por qué ahora no pasa nada. Sánchez se ha desentendido de la salud de los españoles, dejando las decisiones sanitarias en manos autonómicas, y si los ayuntamientos coinciden políticamente con su CCAA, la gestión es perfecta, pero, si no, es cuasi criminal.

El caso es que los ciudadanos estamos en riesgo, y mucho en Granada, en donde, por precaución, quizás deberíamos retroceder en la desescalada, porque están en juego las vidas de muchas personas, aunque los jóvenes egoístas y alocados que andan de botellón en botellón no piensen ni en sus mayores ni en los sanitarios que se juegan la vida a diario, ni tampoco en los negocios que terminarán cerrando por sus irresponsabilidades.

Hay que ser coherentes. Si Granada necesita retroceder de fase o volver al confinamiento, debería hacerse, pero desde la Junta sevillana y el consistorio granadino no quieren ni oír mentarlo, porque sería responsable pero impopular.

Es una decisión difícil, que debería tomarse por motivos sanitarios y no políticos. Y si Granada rigiera sus destinos con gentes ajenas al "rebaño" político, otras decisiones se tomarían, no sólo en lo sanitario, sino en muchos otros ámbitos, seguro que más acordes con las necesidades de nuestra tierra. Y, por fin dejaríamos de ser el rebaño de unos políticos de rebaño…