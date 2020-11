El regreso de bares y tiendas

Menos da una piedra. La hostelería y el comercio ya pueden retomar la actividad desde hoy en Granada y Área Metropolitana, pero hasta las seis de la tarde. Tiempo de sobra para ir tomando contacto con la realidad y los clientes, siendo realistas y conscientes de que hay una pandemia ahí afuera y más conviene ser cautos y no descerebrados. Surfear la tercera y hasta una cuarta ola parece probable. Según la experiencia que vamos teniendo con el Covid es que el mundo no sabe ni qué hora marca el reloj y lo que un día es así al otro es asá. Pero se va intuyendo que el ciclo parece claro (tiempo para salir, tiempo para encerrarse) y lo más probable es que continuemos así durante un tiempo: con épocas duras en las que habrá que mantener las distancias y acatar restricciones, y épocas de esparcimiento en las que igualmente habrá que mantener distancias y acatar los horarios y los aforos que sean los correctos. En definitiva, con corazón a nuestros queridos bares y tiendas de cercanía, pero con más cabeza por los de riesgo, por los que están y los que no están.