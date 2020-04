El reino de la contradicción

El coronavirus nos ha enseñado que la expresión que solemos decir cuando vemos el planeta Tierra desde el espacio es verdad. No somos nada ni nadie. Está matando a la gente una cosa que no podemos ver si no es con un microscopio. Algo tan pequeño nos ha metido en casa y está reventando ya no sólo nuestra economía, si no que está atacando nuestro way of life. La alteración tan profunda de nuestras seguridades está encontrando reacciones demasiado primigenias en forma de búsqueda de culpables, y ocupa un tiempo excesivo en el día a día de la gente, que no se está parando a analizarse como especie, y a la cura de humildad que supone este virus. De un cataclismo que es global y aleatorio en su impacto resulta absurdo ir señalando: si gobierna bien o mal, si se opone mejor o peor, si se siente con una legitimidad que no tiene para recriminarle a alguien que sale a la calle, según el caso, también sin ninguna legitimidad que le ampare más allá del 'aquí mando yo'. Es tan fácil equivocarse antes y ahora, es tan fácil caer en la contradicción con horas de diferencia, que vivir en el conflicto es gastar fuerzas para nada. Y más metidos en casa.