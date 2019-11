El relator de Salar

Los debates políticos, este año ha habido para aburrir, dejan claro algo: a nuestros líderes no les interesa la cultura. Mientras muchos se llenan la boca hablando de la 'España vacía', existen otros problemas que afectan a todos esos pueblos que no son la capital. El conflicto con las venus salareñas ejemplifican uno de esos problemas: la España vaciada de cultura. La raíz de la disputa radica en que Salar no dispone de un museo adecuado para albergar dichas venus, por lo que debe ser el Arqueológico quien las conserve. Sin embargo, el hecho de que las piezas se quedasen en el municipio donde fueron descubiertas significaría un revulsivo económico, a través del turismo, por lo que resulta desconcertante que desde la administración no se pongan medios para que Salar cuente con un espacio adecuado para no tener que ceder sus piezas a terceros. Igual que ocurre con nuestros políticos, se hace necesaria la figura de un relator, de un ente independiente que acerque las posturas de las dos partes en pro de una solución. Si Sánchez e Iglesias pudieron, todavía queda esperanza.