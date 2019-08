Relatos de verano Carmen Camacho

Prohibido el llanto

"No he llorado nunca en Brasilia. No habría lugar", escribió Clarice Lispector. La capital federal de Brasil, construida desde cero en 1956, es moderna e impecable, y por tanto inhumana y aséptica. Bajo las recetas de positividad superficial duermen la oscuridad y dolor. ¿Se imagina que en su ciudad, para dar apariencia de lugar feliz y atraer al turismo, se instalaran 'lloródromos' para sacar de las calles (también) a la gente que está triste? Este diario ha tenido acceso al guión del vídeo promocional de estos 'lloródromos'. A continuación, lo reproducimos íntegramente.