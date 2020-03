Quién ríe ahora

Quién no ha oído alguna vez eso de que las nuevas tecnologías estaban arruinando la sociedad, que los niños ya no juegan como antes, que siempre con la maquinita, bla bla bla. Y ahora resulta que esas maquinitas son las que permiten a los hijos hablar con sus padres, a los cuales prefieren no visitar para no correr el riesgo de contagiarlos o las que permiten, en casos más mundanos, distraer un par de horas a los más pequeños del confinamiento. Ironías de la vida.