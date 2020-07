A dos ruedas y en zigzag por la acera

Dicen que vale más una imagen que mil palabras. Pues bien, ahí arriba tienen la imagen. Y entre las mil palabras, que no entran en este reducido espacio, está la opción de hacer alguna que otra pregunta. ¿Para qué tanto carril específico para autobuses, bicicletas, patinetes y taxis como nos han pintado por media Granada, si al final la acera es el lugar escogido por alguno de los citados elementos de dos ruedas? Todo un peligro y más con la velocidad que adquieren los patinetes. ¿Habrá que montar controles sorpresa o no se hará hasta que no ocurra una desgracia?