Ya no sabemos cómo decirlo

Los hay en ascensores, en portales, en espacios públicos... No sabemos cómo decirlo. Hemos visto campañas en los medios de comunicación, el Ayuntamiento tiró de inventiva para sacarse aquello de "humor de perros"... pero nada. Los excrementos, también de las mascotas, hay que recogerlos por más que el pobre animal tenga derecho a evacuar como todo hijo de vecino. Él no tiene la culpa, no sabe dónde lo hace ni si está bien o mal. Sus incívicos dueños sí. Y es que seguro que más de uno piensa que para lo que me queda en el convento... pues eso. Otra más. Y seguimos.