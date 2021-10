Así va Granada! No entiendo que un periódico tenga a una mujer (la segunda, ¡tiene narices!) como directora. Joly ha perdido el norte. Tanto que me ha ofrecido estas 400 palabras semanales. Ella sabrá. Soy un chico del norte (provincial) ¿eso ayudará? Ella sabrá: no entiendo estas apuestas.

Si espera la Quero que acierte en todo, lo lleva claro: no tengo una opinión exacta, precisa y fundamentada sobre todo lo que acontece a nuestro alrededor. No fui un buen epidemiólogo ni ahora soy un documentado vulcanólogo, como tantos pululan a nuestro alrededor. Incluso, a veces peco de cuñao y, para colmo, tampoco he sido nunca un buen granadólogo. Ella sabrá: intentaré hacer algo que luzca (mínimamente).

En fin: cosas peores se han visto en esta tierra y no pasa ná, como que estemos regidos por mandamases (casi siempre tíos) que no son capaces jamás de salirse del guión para no molestar al de arriba.

Ver esta semana a los de un bando callar ante la condena a la nada a esta tierra (oficializada en las cuentas de la Montero), solo es comparable con el ver a los del otro bando (o peor, a los de la trinchera de enfrente) criticar la nadería ferroviaria cuando tienen como santa patrona provincial a la ministra que nos engañó con la chapuza de Loja, condenándonos al más absoluto ostracismo histórico.

Como Antígona, Granada nunca ha tenido unos santos patrones (políticos o institucionales) que nos protejan. No han valido ni para llorarnos. Los que han hecho algo, aunque sea echarnos tierra encima (como la susodicha), a veces hasta ni eran de aquí (como la susodicha).

Se han limitado a desplegar su precioso paracaídas de colorines con el único objetivo de decorar la estampa de una ciudad que se cree merecedora de todas las bendiciones celestiales por el simple hecho de ser como es.

Nunca hemos tenido patrones protectores ni en Sevilla ni en Madrid, con honrosas excepciones. Nuestros santos patrones (políticos) ni siquiera han rezado por nosotros ante el dios (o la diosa -ahora ángela caída-) de turno. Ni pa eso han servío. Y, claro, los granadinos -que sabemos exactamente identificar dónde está el problema: ¡en los que mandan!- siempre hemos mirado a ellos responsabilizándoles de todo pero, ignorando a la vez, que el problema es nuestro por elegirlos; que el problema es nuestro por no rezarles cada día.

¡Ay, los santos patrones! Por cierto, con la Iglesia no me meteré, que ya he salío escaldao con eso… y quiero seguir yendo a misa con mi madre. ¿Ya he llegado a las 400 palabras, Lola?