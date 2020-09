No hemos salido mejores

Hace unos días Jordi Évole afirmaba en este periódico que el Covid no nos había hecho cambiar como sociedad. Aunque no entraba en detalles, El Follonero tenía razón en una cosa, aquello de "saldremos mejores" era una mentira de proporciones mayores a las de la Alhambra. La unidad con la que vencimos (o mejor dicho obligamos a retirarse) al coronavirus, nos la dejamos en casa cuando por fin pudimos pisar las calles. Los aplausos, las canciones de Resistir hasta el infinito o las retos virales, todo se ha demostrado mera fachada de cara a la galería; una vez que todo pasó, aunque fuese momentáneamente, se cayeron las caretas y todo volvió a estallar por los aires: jóvenes de botellón sin respetar las medidas sanitarias, empresarios que no se preocupan por ofrecer unas mínimas condiciones de seguiridad a sus trabajadores, muchos de los cuales han cavado su propia trinchera (si es que no estaban ahí ya antes) por el miedo a ser despidos y no se mueven ni siquiera para charlar con sus compañeros de bando, que se esfuerzan por mantener el fuerte en pie de alguna manera. Después de tres meses pudimos salir, pero no mejores.