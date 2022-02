Más sanos, pero más burros

A ver. No quisiera que se me tachara de derrotista. O de ese pesimista de las bandas de ladrones de las películas que siempre augura lo que va a salir mal en el atraco. De acuerdo. El recién clausurado torneo de la Copa del Rey de baloncesto celebrado en Granada ha llenado los hoteles y ha dado al público el espectáculo que se esperaba. Pero yo digo que si las instituciones granadinas hubieran puesto el mismo empeño en este torneo para que todo saliera bien, lo hubieran puesto en algún otro evento relacionado con la lectura o la cultura, yo no tendría motivos para escribir esta columna. Hay por ahí un video de José Saramago en el que el Premio Nobel asegura que al que está sentado leyendo le dicen constantemente que haga deporte, que tiene que hacer ejercicio, pero al que hace deporte profesionalmente, nadie le está diciendo: "Usted tiene que leer". Y es verdad. Una vez oí a un futbolista millonario jactarse de no haber leído ni un libro en su vida. ¿Para qué?, se preguntaba. Durante estos días todas las plazas céntricas de Granada han estado ocupadas por instalaciones relacionadas con el baloncesto. Nunca ha estado Granada tan cerca de ser una enorme cancha del deporte de la canasta. El derroche de esfuerzo y energía para montar la infraestructura necesaria para dar a conocer el evento me imagino que ha sido significativo. Pero ese esfuerzo y esas energías casi siempre desaparecen cuando hay un acto cultural que apoyar. La feria del libro, por ejemplo, que este año cumple el cuarenta aniversario, cada año sufre un bocado en el presupuesto. Muy de vez en cuando alguien se acuerda de destinar una pequeña cantidad para museos y bibliotecas. Y muchas propuestas culturales se quedan aparcadas en los cajones de los próceres de esta ciudad porque la cultura hoy día no vende, ni siquiera atrae votos. Ser culto nunca ha estado de moda y ahora menos. Los padres quieren que todos sus hijos sean 'messis' y si sus vástagos tienen tiempo libre que sea para darle patadas a un balón o para que intente que una pelota entre en un aro. Hemos permitido que en la corteza prefrontal de los niños siempre esté presente la imagen circular de un balón, pero nunca la rectangular de un libro. No sé a lo que nos llevará esta desculturización que vivimos, pero seguro que a ser más burros.