Con todo el lío del coronavirus y las fases parece que el mundo en el que vivimos allá por 2019 ya no existe. Sin embargo, pese a todo el caos, el orden continúa vigente, y no hay nada que refleje mejor la inalterabilidad del orden que los refranes populares. Ayer, después de un martes con temperaturas veraniegas, la lluvia sorprendió a una Granada que había vuelto a conquistar los bares, obligando a muchos a refugiarse pues habían olvidado, quizá, ese viejo proverbio que dice que "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo".