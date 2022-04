Pergeño este artículo camino de La Alpujarra, a donde voy de vez en cuando a encontrarme con mis amigos de allí. Esta vez voy con tres colegas de barrio y taberna y no llevamos plan previsto. Solo ir, sentarnos en una terraza (hace un día espléndido) y ver pasar el paisaje. En el camino siempre hay de qué hablar. Les cuento a mis acompañantes que hace poco fui a entrevistar a Don Arsacio Peña, un médico que ha cumplido 108 años. Don Arsacio ha dado clases a varias generaciones de médicos y son muchos los que lo recuerdan con ese aire de autoridad que imprimía en sus disertaciones. Mis compañeros de viaje no han oído hablar de don Arsacio, pero mi experiencia con él sirve para hablar sobre el secreto de la longevidad. Un día se lo pregunté al escritor Francisco Ayala cuando cumplió los cien años y me dijo que seguramente era gracias a que todas las noches comía una manzana y bebía un buchito de güisqui. Recuerdo también al profesor y crítico de arte Marino Antequera decir que el secreto de vivir mucho -él también fue centenario- era no correr, por eso él no corría ni para coger el tranvía. Don Arsacio dejó claro que todo era cuestión de herencia y que eran los genes los encargados de delimitar lo que vas a vivir. Ahora bien, esa herencia, decían don Arsacio, hay que cuidarla. Por eso dijo que tenía una fórmula que había aplicado en su vida: nada de alcohol (o muy poco), nada de tabaco y nada de deporte. Para él entraba dentro del estado de la necedad esos deportistas que ponen a cien por hora el corazón para conseguir un récord o un triunfo. Me decía que el corazón es una máquina que si la expones a muchas revoluciones te puede causar un grave contratiempo. Uno de los ocupantes del coche dijo que el secreto de la longevidad está en vivir en algún pueblo de La Alpujarra y comer buen jamón. Y anotó que por eso en esta comarca granadina hay tantas personas longevas. Estamos enfrascados en esta charla cuando otro de los ocupantes tiene un pensamiento que comparte con el resto de la tripulación. "Yo creo el secreto de la longevidad está en que no haya una pandemia y que a uno de esos locos que hay sueltos por el mundo no se les ocurra provocar una tercera guerra mundial". Y llegado a este punto enseguida cambiamos de tema.