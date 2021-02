A seguir soñando

El aficionado irredente del Granada CF que haya acompañado a su equipo por los campos de tierra de Tercera División tiene que estar tirándose de los pelos. El Granada está en octavos de final de la Europa League y ha tenido que ver todo este periplo por la televisión. El fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes y no cabe duda de que, con una pandemia por medio, hay asuntos mucho más perentorios. Pero, por soñar, quién no se habrá imaginado que no había coronavirus y que se podía coger un avión con una maleta llena de ilusión. Tras darse un paseo por Nápoles y tomarse una pizza se habría cogido un taxi en dirección al estadio Diego Armando Maradona. Y allí, entre los tifosi, se habría vivido uno de esos momentos para poder contar una y otra vez a los nietos como un auténtico abuelo cebolleta. Muchos hasta se inventarían que vieron el partido en vivo, como muchos se inventaron que estuvieron en París en el 68. Lo que no es una invención es que el Granada CF ha ganado al Nápoles y está en octavos de la Europa League.