La selección sacó sólo lo malo del tiquitaca

Horrible siempre un fin de semana sin el fútbol que nos llena, el que libra nuestro equipo contra otro, sea el que sea. El fútbol liguero es la autenticidad de este hermoso juego que tanto une y que tanto desune, ese todos contra todos apasionante y que tanta pasión y ríos de tinta conllevan. Hoy es sábado, pero que si quieres arroz, nos han metido en el calendario ese pufo del fútbol de selecciones y aún cuando se gana tiene un pase, pero si no...

Haciendo lo que el equipo nacional hizo el jueves ante Grecia es cuando más se echa de menos la Liga. Pero toca selección y sigamos analizando cómo fue el arranque de los nuestros en la carrera al Mundial del año próximo. Del año que viene con permiso de la pandemia, claro está, que si no sabemos qué va a ser de nosotros mañana, a averiguar si habrá Mundial o no habrá Mundial en el invierno qatarí, que ésa es otra, que el gran escaparate del fútbol se abra en invierno.

Y el arranque hacia la meta mundialista no pudo ser peor, ya que un grupo en el que partíamos de favoritos con permiso de la Suecia de Ibrahimovic lo embocamos con un saldo de dos puntos negativos respecto a los escandinavos. Alguien ha calificado el juego español como muy parecido al balonmano, con pases y repases en los límites de la zona donde las papas queman. Fue absoluto gilifútbol, hijo antinatural de aquel tiquitaca que tanta gloria nos hizo disfrutar.

Tuvo lo peor y nada de lo bueno del tiquitaca, con el portero heleno sin mostrarnos si vale o no. Y en el meollo estuvo el penalti que no pudo rebatir el VAR. Ahora hay que esperar a que Suecia se equivoque y es mala conseja no depender de uno mismo. Mañana se hace inevitable no reincidir y será en Tbilisi, donde el viento da la vuelta. Pero mientras tanto recibimos el consuelo de que a Sergio Ramos le queda menos para batir un nuevo récord. Quien no se consuela...