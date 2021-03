La semilla ya está plantada

El 8-M de este 2021 va a ser muy diferente, pero solo en la forma. No se verá la Gran Vía llena de mujeres, inundada de morado, al ritmo de proclamas y batucadas, haciendo un ruido ensordecedor que reclama igualdad real. Pero dará lo mismo porque la semilla se plantó hace años y germinó en 2018 con aquella histórica huelga feminista que removió conciencias y parece que incomodó a unos cuantos, a saber por qué les picó. Por eso, aunque la masa esta vez no sea la materialización de un sentimiento y una reivindicación, la importancia de los mensajes coge fuerza, porque lo que importa es una lucha feminista que no se va a venir abajo ni siquiera en una pandemia ni un coronavirus. Y la mejor demostración de todo es hacer acto de contingencia, acudir cumpliendo con las medidas de seguridad y allá donde no se hayan permitido las manifestaciones o concentraciones, aplicarse y acatar la orden sin buscar agravios comparativos, como mucho comparaciones odiosas. El grito feminista se oirá más fuerte que nunca. La ausencia de las calles será un cántico atronador.