Era un 12 de septiembre y en la Plaza de Toros de Baza, como cada 12 de septiembre, sonó el clarín. Unos metros más abajo, en el andén de la estación, mi padre, Manuel, y mi hermana, Angelitas -una niña aún-, esperaban el tren. Menudo viaje les esperaba. Marchaban a Francia. La vendimia llegaba ese año muy tardía.

El viaje era un suplicio. En algunas ocasiones, se hacía en un "tren borreguero", con apenas unos bancos sin respaldo. Cuando el convoy estaba saliendo de Andalucía, cerca de Almendricos, la velocidad bajaba. Tanto, que algunos viajeros se apeaban, cogían melones y volvían a subirse tranquilamente al tren en marcha.

El 31 de diciembre de 1984 quedé con mi amigo Pepe para viajar a Baza y ser testigos del paso del último tren. El tren se fue pero nosotros no acudimos a la despedida. La línea férrea que unía Andalucía con el levante había estado funcionando 90 años. Como siempre ha ocurrido, el ferrocarril también había llevado progreso y riqueza a un territorio, el del norte provincial, siempre abandonado. Hasta siete años más tarde no se inauguró el primer tramo de la A92N.

Si a día de hoy, 40 años después de aquel último tren, superponemos un mapa transparente con las líneas férreas, otro con las grandes líneas eléctricas, otro más con las grandes industrias y otro encima con cualquier otra gran dotación, encontraremos un vacío en el sureste: un llamativo agujero negro (en este caso, blanco porque no habrá casi nada pintado) con epicentro en Baza.

Que el norte de la provincia sea uno de los territorios con más riesgo de despoblación no es casualidad. Hemos llegado a este punto por el olvido histórico de las distintas administraciones desde que el Hombre de Orce campaba a sus anchas, con decisiones tan equivocadas como eliminar el tren. Además, ahora el problema de la viruela ovina está agravando el tejido productivo local. Se necesitan ayudas urgentes.

Pero hay esperanza. Esta semana, el presidente del Gobierno inaugurará en Baza la gran autopista eléctrica. Numerosas inversiones esperan. Quizás no sea la panacea, pero traerá progreso.

El Ministerio de Transportes, a la vez, sigue trabajando en el estudio informativo que garantice la vuelta del tren por Baza. Quizás tarde aún muchos años, pero gracias a la lucha de muchos, este objetivo ya no aparece como un imposible.

Si queremos una Granada que avance, no podemos dejar atrás ninguno de sus territorios. Quiero pensar que estamos ante una nueva oportunidad. Perder el norte sería no avanzar por el camino correcto. Granada no puede perder, tampoco, este norte. Quiero celebrar un 12 de septiembre en una estación de Baza con vida, quedando con mi amigo Pepe y recordando aquellos viajes en trenes borregueros de aquellos vendimiadores encantados de buscar el progreso para sus familias.