Los que hayan tenido la curiosidad, la paciencia y la posibilidad de presenciar el relato televisivo de la sesión de investidura deben tener sentimientos muy diversos. Vamos a dejar a un lado a los militantes y/o votantes socialistas, que estarán satisfechos de que el líder de su partido haya sido investido presidente del Gobierno al sexto intento y también dejemos a un lado a los de Unidas Podemos, a los que las lágrimas de alegría de Pablo Iglesias y de su consorte, la señora Montero, no le dejaron ninguna duda de que esa investidura es buena para su formación y que el lema Sí, se puede se extenderá a muchas cosas que antes no se podía, como la de que los comunistas entren a formar parte del único Gobierno europeo que los aloja. Claro es que, al decir del investido presidente, el conjunto que ha formado, añadiendo a su partido comunistas, independentistas y ex terroristas y alguno más comprado con mejoras que se pagan con el dinero de todos los españoles, era la única coalición posible, porque goza de dos cualidades: es progresista y la única posible. Lo que queda de espectro político sería, según él, una coalición variopinta que lo único que hace es crispar y que le toca aguantar.

El resultado de la votación que hace presidente a Pedro Sánchez es tan válido y democrático como el que habían producido las 16 votaciones habidas desde 1979. No se pone en duda. Sin embargo, en el Congreso se ha oído cosas que tienen muy poco de constitucionales. Vean como la representante de uno de los partidos independentistas catalanes dijo que le importaba un comino la gobernabilidad de España y, como ella, otros de su mismo sentir, catalanes y vascos, dejaron claro que lo único que querían del Gobierno de España, o sea del Gobierno de Sánchez era inversiones y mesas de diálogo para hablar del único tema que les interesa: "Me marcho de España, ¿cuándo y qué me darán?".

Es curioso que este Gobierno, que se supone débil por sus escasos apoyos y porque además estos se dan con condiciones muy difíciles de cumplir, ha recibido de los poderes económicos (UBS) un pronóstico favorable en cuanto al crecimiento del PIB, aunque lo fundan en que por esa debilidad de apoyos no podrán cambiar nada y el piloto automático seguirá funcionando. Si es usted alguno a los que me refería al principio, supongo que le habrá extrañado, como a mí, que en todo el debate no hubiera siquiera una referencia a Andalucía, la autonomía más extensa y poblada de España. De los silencios viene el olvido.