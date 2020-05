Como siempre, granada

Me puede explicar sr. Sánchez por qué Granada no pasa a la fase 1 y las provincias del País Vasco, con muchos más muertos, contagiados y hospitalizados sí?¿Me pueden explicar sres. Bonilla, Marín y Aguirre por qué no han hecho más para que Granada y Málaga pasaran de fase, como sí que ha pasado Sevilla y el resto de provincias de esta falacia andaluza?

No me pueden explicar nada porque todos se mueven por motivos políticos y no de gestión sanitaria, como sería su obligación ética y política. El gobierno socio-comunista ha primado favorecer a sus socios independentistas y filo etarras -en Cataluña hay demasiados muertos, hubiera sido un cante-, y el gobierno andaluz por no tener fuerza alguna para defender a todo su territorio, y por conformarse con un simple pataleo con que Granada y Málaga salgan gravemente perjudicadas en sus intereses económicos por seguir en la fase 0 de estas incongruentes fases diseñadas por unos ineptos al servicio de un gobierno mentiroso, que además aprovecha un estado de excepción encubierto para colarnos todo tipo de medidas bolivarianas en sus decretos de alarma, y presuntamente criminal, porque a Sánchez ahora quien le va a quitar el sueño no es su socio, sino las miles de querellas que le van a llover.

¿Hubiera defendido con tan poco ahínco el gobierno andaluz a Sevilla si Sánchez la hubiera dejado en la fase 0? Seguro que no… Pero Granada es un 0 a la izquierda en todos los ámbitos y si, como tal 0 se queda en la fase 0, pues se protesta un poco y nada más.

Si la región de Granada fuera una CCAA independiente seguro que estaríamos ya en la fase 1, como lo están Murcia, Cantabria, Navarra o Asturias, porque una autonomía con voz propia tiene mucho más peso que una pobre provincia periférica de una CCAA a la que poco importa lo que aquí ocurra, como lleva demostrándose durante 40 años, en los que la postergación de Granada es un hecho objetivo e indiscutible.

Ninguneo estatal y andaluz para Granada, que ahora se desangra más que nunca económicamente, y en la que la pobreza, el desempleo y la ausencia de tejido empresarial se van a agudizar más aún tras esta crisis del coronavirus.

Hoy cumplimos los objetivos de la fase 1 ¿por qué no pasamos ahora mismo y hay que esperar otra semana más?

Ante la ineptitud de nuestros políticos, a los granadinos sólo nos queda rebelarnos contra tantos agravios a nuestro territorio, que perjudican gravemente a nuestra gente y a nuestros intereses. Como siempre, Granada es la última y esto tiene que cambiar ya.