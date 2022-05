La siesta, donde pille

Cualquiera diría que cuando caen las temperaturas, meterse debajo del nórdico y dormir calentito es lo normal; pero lo cierto es que el calor es lo que realmente aumental el sueño de las personas, que tire la piedra quien no ha dado una cabecita mientras tomaba el sol en la playa después del almuerzo. La siesta, la auténtica marca España, se hace fuerte con la subida del mercurio, tanto que no entiende de camas o sofás, y cuando hace acto de presencia no queda otra que tumbarse en algún lado y descansar un poco.