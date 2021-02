El siglo XXI en los autobuses

Pues parece que Granada va entrando en el siglo XXI. El proyecto de que los autobuses urbanos tengan wifi es una de las mejores maneras de fomentar el transporte público. Y además será de una gran utilidad, por ejemplo para los estudiantes para poder mirar los apuntes antes del examen o, simplemente, para ver el resultado de su equipo de fútbol. Y los solteros o divorciados podrán meterse en su perfil de Badoo sin problemas de conexión. También se prevé el pago con tarjeta y que esta se pueda recargar online. Es un gran avance y son medidas verdaderamente efectivas para no tener que pasar el mal rato de ver el autobús pasar y no poder subirte porque tienes 50 euros en el bolsillo, lo que ya es un milagro equiparable al de los panes y los peces, por cierto. ¿Quién no ha sufrido la mirada inquisitiva del conductor cuando ha intentado pagar con un billete de 20 euros el trayecto? Esto, unido a que ya se puede pagar también en el Metro con tarjeta hace que no haga falta rebuscar en el monedero de la pareja para encontrar unos euros con los que pagar el viaje en un medio de transporte público.