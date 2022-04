No debe ser muy complicado llegar a este tramo de la vía del tren cuando dos personas, aparentemente no muy jóvenes, y un perro han llegado sin problemas y se disponen a cruzar por un sitio que, evidentemente, no está habilitado. Lo lógico es que ambos hayan mirado bien a izquierda y derecha antes de pasar por encima de las vías, pero no estaría de más que se eviten riesgos que deberían ser innecesarios.