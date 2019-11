A VECES, por reiteración, las informaciones empiezan a pasar desapercibidas. Al fin y a cabo, lo novedoso es un potente criterio de noticiabilidad. Pero no son pocos los vecinos de la zona Norte que, en estos días de lluvia, han vuelto a sufrir las consecuencias de los cortes de luz que afectan al barrio. Una situación que se agrava, aunque no parezca importar a nadie, y que se remonta a no se sabe ya ni cuándo. Y nadie hace nada. No hay derecho.