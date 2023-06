Está en las hemerotecas el caso de aquel político ‘paracaidista’ o cunero (cunero: dícese del candidato o diputado nombrados por una provincia que no es la suya) que hizo el ridículo más espantoso al considerar que lo mismo daba Córdoba que Granada. Fue en las elecciones 1982, cuando vino, enviado por Manuel Fraga, un tal Guillermo Kirkpatrick para encabezar la lista por Alianza Popular en Granada. A los de AP de aquí no les sentó muy bien que llegara un forastero (era de Madrid, creo) para ponerse el primero de la lista, pero lo había ordenado el todopoderoso Fraga y no había que rechistar. Los periodistas teníamos un chollo con Kirkpatrick porque a donde iba la liaba. Con él teníamos el titular asegurado. A la primera rueda de prensa que convocó, que fue en el Alhambra Palace, se presentó con un sombrero cordobés que había comprado minutos antes en una tienda de la Cuesta Gomérez. El hombre, que quería con ese gesto aparentar cercanía con sus electores, no se dio cuenta de que estaba metiendo la pata y cuando un político local de su partido le dijo que ese sombrero era típico de Córdoba y no de Granada, ni corto ni perezoso dijo: “Lo mismo da, ¿no?”. Pero es que declaró a los periodistas que había venido a Granada para “resolver los graves problema de la pesca”. Un desastre de político enviado a una provincia de la que no sabía absolutamente nada. Ya se sabe que lo importante para los cuneros es conseguir el acta de diputado, y después, si te he visto no me acuerdo. Pasó cuando vino también de ‘paracaidista’ a Granada Iñigo Cavero, que fue ministro de UCD. Llegó, hizo su campaña y desapareció. La última paracaidista ha sido Macarena Olona, enviada por Vox para su lista en el Parlamento andaluz. Hasta la empadronaron en Salobreña para simular que conocía muy bien Granada.

Yo creo que Pedro Sánchez sufre el síndrome de Kirkpatrick al haber nombrado a la cordobesa Carmen Calvo candidata socialista por Granada para las próximas elecciones generales del 23 de julio: ha confundido la ciudad de la Mezquita con la ciudad de La Alhambra. Igual da, como están tan cerca, habrán pensado en Ferraz. No me extrañaría que Pedro Sánchez viniera a apoyar a su candidata en Granada con botines de cuero y un sombrero cordobés. Y es que no hay viento favorable para el que no sabe adónde va. Lo dijo el gran Séneca, que era de Córdoba.