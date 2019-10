A soñar más en rojiblanco

A quien le dijeran hace un año -no te digo hace 15- que el Granada iba a encarar la décima jornada de Primera División con opciones de alcanzar el liderato se tomaría esta frase por un chiste. Pero es verdad. El Granada enfila un fin de semana histórico, otro, en el que la casualidad de la suspensión del clásico por las revueltas del procés puede brindarle a los rojiblancos una oportunidad histórica de llegar a finales de octubre en los más alto de la tabla de la Liga. ¡Arrea! Y ya saben que la suerte no existe, se trabaja que decía el sabio de Luis Aragonés así que lo estará haciendo muy bien el equipo de Diego Martínez para llegar a este primer tramo de temporada con la ciudad ilusionada por una clasificación que, simbólica o no, sería espectacular. En cualquier caso, quedan 28 jornadas en las que habrá que seguir remando y disfrutando de este buen momento del Granada CF, que no olvidemos que su objetivo es el de permanecer otro año más en la competición futbolística más complicada del mundo. Aunque, claro, soñar es gratis y ojalá se consiga el liderato a costa del Betis, un rival sevillano al que daría mucho placer dejar en la estacada.