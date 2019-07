Donde dije no al soterramiento digo que ahora mejor si buscamos una manera barata de hacerlo. Se perdona. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y rectificar o cambiar la opinión es de lo más humano y hasta loable que puede hacer una persona y un político. Aunque es cierto que siempre mejor hacer las formas de soterradas maneras y no llamar demasiado la atención para no levantar muchas ampollas. En cualquier caso, también es justo (o debería serlo) que quien representa a los ciudadanos desde un sillón concrete las acciones y ponga sobre la mesa planes que sean específicos con un dinero y unos plazos posibles. Si es que no es mucho pedir. Porque hay vecinos de carne y hueso a los que les afecta de una manera u otra situaciones como las del soterramiento del AVE, por poner un ejemplo, y con una promesa o un objetivo podrían al menos hacerse una idea y luego ver si el alcalde o el Gobierno de turno cumple con lo dicho. Como también es obligación de los periódicos (o debería serlo) tirar de hemeroteca a diario y recordarnos a todos que somos esclavos de nuestras palabras y de nuestros hechos.