En una economía tan frágil como la nuestra, soportada sobre el sector servicios y las microempresas, sobrecargar aún más al trabajador autónomo suena a penalización o condena a galeras al que no tiene escapatoria ni resuello alguno.

El sufrido autónomo -taxista, diseñador o cuidadora- no deja de ser un currito que no tuvo la suerte de encontrar dónde y con quién colocarse. Frente al funcionario blindado de derechos y días de asuntos propios, el autónomo se las desea para redondear algo parecido a un sueldo y, si un día no curra, un día que adelgaza, es decir, que no come. Esa es la libertad del trabajador por cuenta propia: decide no comer cualquier día con sólo ponerse repentinamente enfermo. De ahí su salud de hierro.

De la crisis han sacado adelante al país los pensionistas y los autónomos. Y se han lucrado -aún más si cabe- los bancos de los ricos y los ricos mismos que los montaron, esos listos. Provocaron la crisis con su falta de rigor en la concesión de créditos y ellos mismos hicieron caja con el despropósito que habían liado. Y, encima, el Supremo como aliado. Esto parece la conspiración de los necios contra el currito de siempre (fontaneros, electricistas, abogados o maestros de clases particulares) pero ya sin coberturas sociales.

El autónomo ha desplazado al trabajador de siempre en la lucha de clases. Es la nueva clase esclavizada por sus clientes, por sus familiares y por la seguridad social, Hacienda y los partidos de esa izquierda que no se pone al día y que se ceba aún más en estos padres y madres de familia que batallan desde la soledad del autoempleo con la vida y su incomprensible sentido.

No hay derecho a que se les aplique una tarifa plana que ronda los 300 euros. Difícil pagarla teniendo que cuadruplicar esa cifra en ingresos. Y encima contratando a los que sí que tendrán derechos. De ahí su angustia: sin parapeto ante el infortunio, el fracaso lo pagará con sus bienes y lo del éxito no le alcanzará más que para un ir tirando a ver si llega un gobierno lúcido que comprenda que sin su aguante e iniciativa esto no se soporta ni de lejos.

El error más extendido hoy es pensar que todos valen para el emprendimiento. Falso. Hace falta tener algo más que creatividad empresarial. Es necesario tener vocación de sufrimiento eterno.