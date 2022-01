Nunca es tarde para aprender, el saber no ocupa lugar y, por ello, poco importa tener 18 o 81 años, lo importante es querer. Dice el refrán que a un perro viejo no se le pueden enseñar nuevos trucos, pero todos sabemos que los refranes rara vez tienen correspondencia con la realidad, de hecho son muchas las personas mayorse que aprovechan el tiempo libre que da la jubilación para poder dedicarse a todo aquello que siendo jóvenes no pudieron, por el motivo que fuesee.