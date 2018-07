Pedro Sánchez y su gobierno han ido a por nueces al Congreso y han vuelto sin el nogal. Les han dejado sin gasolina para su campaña electoral. Le han dado con el techo en las narices. Buscaban 5.000 millones del bolsillo de la clase media trabajadora, la fuente financiera de su maná, y se han quedado sin el gasto despilfarrador que pretendían. Tiene el marido de María Begoña una respuesta previsible ante el desaire recibido: culpar a los demás de sus carencias. Nada nuevo bajo el sol socialista de Valeria.

Fiel a su tradición histórica, el PSOE pretendía, y sigue pretendiendo con ingenua prepotencia, gastar más de lo que se ingresa. En su ánimo pesa más el mercadeo de su futuro electoral que la deuda del Estado y nuestro futuro en los mercados. Elevar el techo de gasto se ha topado con el suelo histórico del PSOE en el Congreso. 84 diputados de 350 dan poco más de sí, si te ventilan con desprecio revanchista y chantajista tus socios podemitas y nacionalistas. Es lo que tiene apoyarse en según qué muletas para subir al trono monclovita.

Se augura un oscuro futuro parlamentario al ocupante de la Moncloa. The Economist ya le ha pedido que convoque elecciones. No tardarán desde la UE en pedirle algo más que mirarse en las fotos y tomarle la medida al Falcon oficial y al aeropuerto de Castellón. Los letrados del Congreso también le advierten que sin techo de gasto aprobado no hay probabilidad de tramitar un nuevo presupuesto para 2019.

Podemos es más bolivariano con el incremento de la deuda que el PSOE. Quieren añadir a los 5.000 millones más ceros. Maduro los quita del valor del bolívar, ellos los ponen al déficit hispano. El PdCAT también exige su 3% de gloria; y ERC otro tanto más de rufianismo. No se ve fácil escapatoria para el fan de The Killers.

Faltaba el mediador, ZP. "Tendremos Gobierno socialista para largo", ha dicho el leonés tras una pausa en su recuento de las últimas nubes de julio. El que siempre yerra haciendo vaticinios; el mismo que llegaría en AVE a Granada en 2007; aquel de los brotes verdes que dijo que no era crisis lo de 2008 sino una pequeña "desaceleración". Fuego amigo, presidente Sánchez. Póngase a cubierto. Al suelo, que vienen los suyos a dejarle sin techo; y sin meter la mano en nuestros bolsillos. ¿Solución? Elecciones, presi. Que hable España.