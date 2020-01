Aquella vez que Pedro Sánchez creo su primer Ejecutivo tan mediático, su 'consejo de ministros Prêt-à-porter', enseguida llegaron las valoraciones de uno y otro lado, entre los que no daban un duro por el Gobierno de los televisivos y los que pensaban que íbamos a conquistar la Luna. Por lo general, las cosas no acaban siendo ni de un modo ni del otro. Así que en estos días que se hacen cábalas, sesudos análisis, críticas furibundas y demás historias... convendría por lo menos darle a este Ejecutivo un tiempo prudencial para que, sin fanatismos, podamos juzgar si lo hacen bien o mal. A nivel local, también nos fustigamos con el hecho de que Granada sea irrelevante en los grandes círculos de poder y también valoramos si que esté tal o cual ministro puede ser bueno para el acelerador, los proyectos del AVE o Rules, por poner tres ejemplos. Pero el examen del Gobierno, incluso por encima de las demandas provinciales y las infraestructuras, será el del siempre no haber fallado a pensionistas, trabajadores, jóvenes y a la población en general. Y su éxito residirá en que el Sistema de Bienestar no siga descosiéndose al tiempo que se cumple con la economía.