HOY es el día / Es la pasión de triunfar / Para hacer realidad el destino que soñábamos conseguir / Una vida de lucha nos trajo hasta aquí / Y llegaré hasta el final / Porque se siente como si estuviéramos / En el tiempo de nuestras vidas. Este fragmento de la canción de Il Divo y Toni Braxton, The Time of Our Lives, que fue la sintonía oficial del Mundial de Alemania 2006, bien podría ser el texto sentimental-motivacional de cualquier aficionado del Granada CF para esta noche. Porque el duelo contra el Athletic, la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, no es la gran batalla histórica del club. Aquellas fueron otras, en campos de albero donde no estaba en juego la gloria, si no la propia supervivencia del Granada. Son las cicatrices de guerra que hoy muestran orgullosos quienes se embarcaron en una guerra que, a esta ciudad, a veces ni le importaba. Lo de hoy es otra cosa. Es el partido más bonito de la historia del club, tanto actual como reciente. Porque con nada llega el Granada y con nada se irá si le echan. Quedará el orgullo y el agradecimiento eterno a los jugadores y al entrenador que hizo soñar a esta depauperada tierra. Y si no le echan... ¡Ay si seguimos adelante! ¡Vamos Granada!