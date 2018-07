El timo del tra(n)sbordo

No han sido pocas mis opiniones sobre el bochornoso retraso en las obras del tranvía-metropolitano, algunas otras sobre las posibles dudas de su eficacia y también he reconocido que el tranvía está siendo un éxito. Yo solo me he casado una vez, muy felizmente, y no me duelen prendas en rectificar cuando es de justicia.

Para ponerle la guinda al pastel, estaba esperando lo del transbordo buses-metro. Y lo esperaba desde febrero que fue cuando nuestro alcalde dijo que se ponía en marcha. Yo, iluso, pensaba que, ahora que los colores políticos de la Junta y el Ayuntamiento son iguales, era cosa cierta. Pero se aprecia que mi visión de los colores no es muy buena. El trasbordo, también se puede escribir sin la n, se fue atrasando y retrasando, digamos que dilatándose en el tiempo por razones que los ciudadanos de a pie no comprendíamos.

Por medio apareció la reordenación de líneas de los autobuses, y pasó la primavera y llegó el verano y yo seguía pagando doble cuando combinaba bus y tranvía. Y con el calor de julio volvimos a los viejos números de los buses rojos y por fin se podía hacer el tra(n)sbordo.

Lo de la numeración de los buses y los cambios de recorridos merecería comentarios aparte. Personalmente algún cambio me ha venido muy bien pero eso, dirán ustedes, es puro egoísmo. En un recorrido pude comprobar que mucha gente estaba aún despistada, tan perdida que confundían los sentidos de las líneas, ya saben toda dirección tiene dos sentidos, o incluso preguntaban que dónde estaba el LAC. Qué cosas. Hemos de reconocer que la mezcla de viejas y nuevas numeraciones puede confundir al más avispado.

Lo que no tiene desperdicio es el folleto informativo que se ha repartido. Al desplegarlo creía estar frente a una hoja de sodoku, esos repletos de números. No me asusté, y me dije: "Paco que tú eres de Ciencias". Al empezar a leerlo me confundí, pues dice: "La tarifa es zonal y se establece en función de los movimientos realizados entre las tres zonas A, B, C y D, en que se divide…". O sea que A, B, C y D son tres, no cuatro. ¿Me lo explican ustedes o es que yo no sé leer? Y lo de transbordo gratis debe ser algo que yo soñé pues como ha denunciado Francisco Puentedura en realidad en el trasbordo se pagan 19 céntimos, y eso sólo si tienes la tarjeta adecuada. Esto es el timo de la estampita. Vale.