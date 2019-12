El tinglado de la antigua farsa

Tomo las palabras iniciales del prólogo de Los intereses creados, la obra teatral de Jacinto Benavente, porque me parece que reflejan las negociaciones de Pedro Sánchez para conseguir el apoyo a su investidura de ERC, liderada por Oriol Junqueras. Los papeles que en la obra desempeñan los pícaros Leandro y Crispín pueden ustedes atribuirlos en la realidad política a quién tenga por conveniente. Sólo el papel del rico Polichinela, que es engañado por aquéllos y que aún conocido el engaño lo acepta, me parece que en la realidad, nos corresponde a todos los españoles. Después de dictada la sentencia que condenó a prisión por 13 años al líder de ERC, sin que se pudiera enjuiciar a Puigdemont por encontrarse en rebeldía, el juez Marchena, que había llevado el juicio de forma admirable, opinión casi unánime y dictado como ponente, una sentencia justa y ponderada, como el torero que después de una gran faena quiere rematarla como un adorno y esto le cuesta la cogida, decidió consultar al Tribunal europeo -sin estar obligado- desde cuándo se adquiere la condición de europarlamentario, ya que Oriol había resultado elegido. La contestación de Europa, que fue que desde el momento de la proclamación goza de inmunidad, ha hecho que los separatistas catalanes saquen consecuencias que ni el Tribunal europeo previó y que no pueden deducirse de aquella decisión, como son que España "vulnera los derechos humanos al incumplir las resoluciones de los tribunales de Justicia europeos y que niega el derecho inalienable de los catalanes a ejercer su derecho a la autodeterminación" (Torra y Maragall). El día 13 de junio de 2019, se proclamaron los electos parlamentarios para Europa, pero el día anterior terminó el juicio en el que Junqueras resultó condenado por sedición a 13 años de cárcel, en sentencia de 14 febrero. La inmunidad parlamentaria en ningún caso supone impunidad.

Las consecuencias no pueden ser peores. Partidos catalanes plantean ya sin rebozo su pretensión de independizarse. Piden diálogo, hablar de todo entre "dos gobiernos, de igual a igual", que se fije un calendario y se ofrezcan garantías de cumplimiento. Y Junqueras en un escrito al Supremo, pide además, salir de la cárcel, anular su juicio, mientras que su partido negocia con Sánchez. El referéndum es inevitable, dicen y la independencia irreversible y todo esto por que, a costa de romper la unidad de España, Sánchez pueda ser investido como presidente del Gobierno. Éste es el trato que nos ofrecen.