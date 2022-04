Ya que nos acercamos a la Semana Santa, cojo unas palabras del 'prota' para recordar aquello de: Pedid y se os dará. Granada nunca abre la boca. Y así nos va. Y cuando la abre, hasta para pedir, es la tierra del chavico.

Nos pasó cuando estuvimos callados (estuvieron, que nosotros los periodistas bastante dimos la matraca) cuatro años y medio estando aislados por tren con el resto del país por un capricho absurdo de una ministra de mal recuerdo para esta tierra. Nos ha pasado siempre y corremos el riesgo ahora, cuando otra ministra, la de Transportes, nos quiere imponer un mal plan para continuar el Corredor Ferroviario Mediterráneo Litoral desde Almería a Granada.

Si nadie lo remedia, el Corredor llegará con doble vía a Almería y todos los perejiles exigidos por Europa para una alta velocidad de verdad, pero ahí se para la cosa. Dentro de unos años, cuando las ranas críen pelos, el proyecto europeo continuará hacia Granada pero ya, descafeinado.

Parece que sí, que tendremos tren de velocidad alta, que no alta velocidad. Tendremos AVE con Almería pero con una sola vía y sin modificar el actual trazado del siglo XIX. Eso no nos hace competitivos, ni de coña.

El problema no es de capacidad, porque nos dicen: para las necesidades de Granada y Almería, lo que se propone es suficiente. Pero no es eso. El Estado debe comprometerse con dos cosas que solo a la administración pública se le puede y debe exigir: crear oferta para generar demanda y, en segundo lugar, mirar al futuro y dotarnos de infraestructuras pensando en las próximas décadas, no a corto plazo.

Pero es que, además, ¿por qué el proyecto se corta en Almería? ¿Cuándo le toca a Granada? ¿Si lo bueno llega hasta Almería y el Corredor Central desviará las mercancías, principalmente, por Córdoba y Madrid hacia Zaragoza y Europa, quién querrá utilizar una mala infraestructura entre Antequera, Granada y Almería?

Granada debe y puede dar la lata en este sentido para conseguir algo justo. Nos queda una alternativa. A mi modesto modo de ver, la vía única Almería-Granada solo sería aceptable para esta zona de Andalucía si el Gobierno recupera el tren por Baza. Aunque separada tendríamos una doble vía y vertebraríamos más el territorio.

No podemos quedarnos callados, como siempre. Por favor, hagamos ruido. Por favor, reclamemos lo nuestro. Por favor, no comulguemos con las ruedas de molino que a otros les vienen genial.