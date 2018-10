La otra toma de Granada

Entre los infinitos trabajos no remunerados que me ha impuesto por castigo el Señor se encuentra el de cicerone. Desde hace años dedico una media de seis horas semanales a ejercer de guía y asesor histórico-artístico de grupos de visitantes que desean conocer Granada: compañeros de profesión, viejos amigos, amigos de los amigos, conocidos y conocidos de los conocidos. De promocionar La Alhambra y el Albaicín ya se encargan la fama, las agencias de viajes y los turoperadores. Así que los ignoro. En mis continuas vueltas por la ciudad procuro mostrar monumentos y paisajes del pasado renacentista. Aunque nunca faltan una caminata por la Vereda de Enmedio. Y la parada en Plaza Nueva ante la Chancillería en la que durante tiempo se ejerció justicia para media España. Y el tránsito por la Carrera del Darro, en cuyos palacetes habitaron conquistadores elevados a la nobleza por la fuerza del mandoble antes de que la calle se popularizara y después se convirtiera en una hilera interminable de hoteles con encanto. Y la mirada al río, a su otra orilla, a los puentes, casas y ruinas, a la hermosura de la arquitectura amenazada por el bosque, a la sensación inquietante de que finalmente la naturaleza acabará sepultando la obra del hombre. Y, al regreso, antes de pagar por la faena, normalmente con una o dos rondas de vino o cerveza, concluyo la excursión con la subida por una de las dos caldererías y la bajada por la otra.

En la última aventura iba dirigiendo el grupo en fila india y disfrutando el exotismo, el colorido, la mezcla de aromas y la diversidad de las gentes de Calderería Nueva cuando sus mercancías abarrotadas en la calle me entraron por los ojos. Para ser absolutamente preciso, me entró una lampara por el ojo izquierdo. Tras el mareo, continué las explicaciones alegre, confiado y tuerto; y cuestionando por qué disfruto esta ocupación de la vía publica en la misma medida en que me molesta la de otras calles y plazas por las terrazas de bares y restaurantes. Pensé que no se puede tomar aquel espacio con el PEPRI, como si el Plan fuera la espada de Godofredo de Bouillon, y acabar con la singularidad de lugares que confieren a Granada un aire oriental y un indudable atractivo turístico. Luego, mi otro yo, el jacobino, se preguntó si es justo discriminar a los comerciantes de las caldererías, o de la Alcaicería, los de Recogidas o la Chana. ¿Deben ser las normas iguales para todos? Dudé. Tengo opinión… pero no certeza.