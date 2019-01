El cinismo de Pedro Sánchez y su caverna política y mediática no tiene límites. Su última estrategia pasa por tomarnos por tontos a los españoles en la creencia de que adoptaremos sus inverosímiles axiomas de fe. El último: criminalizar a VOX como partido inconstitucional, fascista y nazi, y a PP y Cs por pactar o pseudo pactar con él.

Sánchez olvida que fascismo y nazismo son hijos directos del socialismo y no precisamente del liberalismo de derechas, pero olvida algo peor, que él ha pactado con Podemos, decidido a acabar con nuestro orden constitucional, con los independentistas que quieren finiquitar España y con los asesinos de ETA que acabaron con la vida de Múgica y otros muchos españoles mientras Santiago Abascal y su familia estaban en el punto de las mirillas de estos asesinos. Pero Sánchez cree que su discurso cala en una sociedad que concibe tonta, incapaz de reflexionar por sí misma ni de discernir su cinismo, su oportunismo a cualquier precio y su falta de dignidad política.

Idéntico es el discurso de la estupidez utilizado por su feroz enemiga Susana, incapaz de hacer autocrítica de su nefasta gestión, que, con la de sus predecesores, en 40 años han llevado a Andalucía a la cola de España y Europa en sanidad, educación, economía, infraestructuras, etcétera.

Desde su prepotencia no quieren aceptar que los españoles no sólo no somos tontos, sino que estamos tan o más preparados e informados que sus idílicos suecos y noruegos, y tenemos idéntica capacidad de crítica y reflexión política ante tanta estulticia.

La gente está harta de imposiciones ideológicas de género, del feminismo radical, de las bondades de una inmigración ilegal que ni ha trabajado ni cotizado jamás en España, de la diversidad autonómica y sus flagrantes desigualdades fiscales o de unos PGE a la carta catalana, que conculcan la libertad o la igualdad de todos los españoles, o la presunción de inocencia, como pilares básicos de nuestro Estado de Derecho.

Si VOX es inconstitucional porque desde la Constitución quiere suprimir unas autonomías que sólo sirven para que mantengamos a mamandurrios de la política que ignoran la cultura del esfuerzo, también lo es el PSOE, que aboga por una república federal, y Podemos, que además aplaude la independencia de Cataluña y del que la quiera. Y sobre ERC, PDeCAT y Bildu, sin comentarios.

Ellos no tienen líneas rojas pero quieren imponérnolas a los demás. Que no subestimen al pueblo, porque, aunque quieran, los españoles no somos tontos.