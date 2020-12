El tópico de la pandemia

Sin salud no hay economía. Es una frase que se está repitiendo mucho en las últimas semanas para abogar por mayores restricciones para acabar con la pandemia. Y tienen toda la razón, pero lo curioso es que los que dicen esto suelen ser personas que tienen el sueldo asegurado a fin de mes, cierren los comercios o no. Y claro, pontificar sabiendo que el cheque -perdón por el anacronismo- va a llegar aunque se hunda el mundo es como jugar con las cartas marcadas. Por eso, al menos, no estaría de más que cuando se refieren al sector de la hostelería o del comercio no lo hicieran con un desprecio absoluto a las penurias que están soportando, como se viene observando en algunos casos. Y si se habla de intentar salvar la Navidad, lo que se pueda, hay que ser consciente de que hay miles de personas que no tienen asegurado un sueldo fijo a fin de mes, por lo que cuanto menos hay que ser respetuoso. Y eso que desde la Junta ya se están curando en salud -otro término no demasiado apropiado en la actualidad- y ya asegura que habrá una tercera ola tras la Navidad.