Una tormenta entre las olas

En días en los que seguimos montados en las olas electorales, tras romper la de las municipales y con las generales hacia su cresta, con los líos y los cabreros de casi todos por la fecha elegida por el presidente del Gobierno para convocarnos a las urnas, en esta ciudad va y asoma una tormenta. La de que el Granada Club de Fútbol está en venta. Lejos de instalarse la calma chicha tras el ascenso y pensar en el regreso a Primera con el mayor optimismo, se presumen negros nubarrones. Se está ante los días previos al inicio de la pretemporada y da la sensación de estar todo congelado en espera del movimiento final que realicen los propietarios chinos. Los aficionados se muestran inquietos y muchos no comprenden el movimiento y más tras ascender. La historia es que hace tiempo, mucho ya, que la entidad rojiblanca es una mercancía del todo a un euro. Es lo que tiene esta ciudad impasible, que por mucho que nos rasguemos la vestiduras no pinta nada en el accionariado de la entidad [pasó en su día] y dejó el activo a tiro de cualquier mercader. Y así está el club, sobre el mostrador. Que no sea tarde... y que no seamos otro Elche.