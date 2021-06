Como el vodevil de cuarta filadel Ayuntamiento, que protagonizan Luís Salvador y sus comparsas, sigue en su fase de nudo, y tiene todos los visos de prolongarse bastante, por lo menos hasta que le busquen otro puesto que sea de su agrado -"salida digna" en lenguaje políticamente correcto-, los granadinos deberíamos reflexionar acerca de si queremos que estos personajes sigan al frente de Granada dentro de dos años.

Es cierto que el galimatías pseudo matemático del 2 + 2, 4.0, 13 +1, o cualquier otro que deseen ustedes combinar, no se presta a muchas variables esperanzadoras, pero el panorama para Granada sigue siendo descorazonador, porque los intereses de la ciudad y de los granadinos no cuentan, no importan, sólo importan los intereses personales de estos irresponsables que no se merecen estar al frente de nuestra ciudad.

Y encima, el edil del bastón principal ha tenido el cinismo de afirmar que se da un plazo de dos semanas para solucionar la gobernabilidad de Granada, y, siempre buscando "la solución más beneficiosa para la ciudad". Será más bien la más beneficiosa para él, porque si buscara lo mejor para Granada se habría ido ya hace mucho tiempo, porque a estas marionetas de Sevilla y Madrid sólo les correspondían dos años a cada una.

Y mientras, Cuenca, que había asegurado que no iría ni al tranco de la puerta con Salvador, ahora admite contactos, pero no precisamente para llevarlo hasta el tranco de la puerta de la Plaza del Carmen e invitarlo a irse… Aquí cada cual va a lo suyo y ninguno a lo de los granadinos, y así continúa Granada, desgobernada, dejada, abandonada a su suerte, con unos gobernantes ineptos e incapaces de ceder por el bien de la ciudad.

¿No sería quizás el momento de hacer un gobierno de concentración por el bien de la ciudad? ¿No podrían consensuar PP y PSOE un 1 + 1 por la gravedad extrema de la situación? No, ni hablar, porque lo importante son los votos perdidos del futuro… y esos juntos, ni el agua con el aceite. Las cortas miras impiden ver que quizás la ciudadanía viera con buenos ojos ese consenso entre los partidos más votados.

Pero como estos ediles sólo van a lo suyo y a asegurarse otros 4 años más viviendo de lo público, lo que muchos esperamos es que ese tranco de la puerta les llegue más pronto que tarde para marcharse. Y si desgraciadamente no puede ser antes, que sea con el voto de las municipales. Los granadinos no podemos olvidar y debemos recordar toda esta calamidad municipal para no volver a votar más a esta pandilla de ineptos.

Hay que ponerlos literalmente en el tranco de la puerta de la Plaza del Carmen.