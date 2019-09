Salud ha confirmado la primera muerte por listeria desde que se activó la crisis. La Junta admitió en su momento que pudo haber errores de comunicación, aunque en este caso lo que hay es una total falta de información. Sí se ha filtrado que ha fallecido de meningitis por listeriosis y que era indigente, pero nada más. Todavía se desconoce cuándo fue ingresado, el hospital en el que fue tratado, las circunstancias de este caso en particular. No se trata de amarillismo cuando la población empieza a comer carne con reparos pese a que Granada no es de las provincias más afectadas por el brote. Tampoco se sabe nada del hombre que lleva más de tres semanas ingresado por listeria y se ha pasado de puntillas por la muerte de un bebé el pasado mes de enero, limitándose a señalar que se está investigando si está relacionado con el brote de Magrudis. En estos casos que afectan a la salud pública la población merece una información detallada. No basta con decir continuamente que todo está bajo control y que los casos van disminuyendo...