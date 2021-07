¡Estoy tremenda!

Me he envalentonado. Lo sé. Me he puesto a escribir este artículo después de ver el vídeo viral con las carreras para conseguir un metro de playa para tostarse al sol en Torrevieja y leer una entrevista con las creativas del anuncio de la ONCE para el Extra del 15 de agosto que ya se ha convertido en la canción del verano. Entre la Macarena y la Barbacoa. ¡Subidón!

Estoy crocanti; estoy que rompo… Seguro que ya están tarareando. Y sin remordimientos por llegar tarde (otra vez) a la operación bikini. Este año tenemos excusa. Han sido unos meses tan duros, tan locos, tan raros, que no es difícil verse ya (sin mascarilla) como la maja de la sombrilla. Como Trajano, como un imán y como la musa de Tiziano. Con el oro del Perú y con la tableta de un romano.

El spot es tan pegadizo como transgresor. No hay fórmulas mágicas pero casi cuando se logra conectar con las emociones de la gente de una forma tan espontánea y divertida. La idea es de tres mujeres creativas de una agencia de Madrid (¿quién dijo que el humor gamberro es cosa de hombres?), el casting se realizó en una playa de Alicante (¡con gente normal!) y el resultado suma a decenas de profesionales (no canta Coque Malla pero sí pone música Battaglio, ex de La Frontera) recordándonos esas pequeñas cosas, aparentemente insignificantes, que al final son las que nos hacen sentir bien.

En el anuncio no hay mascarillas pero tendría el mismo buen rollo si se hubieran mantenido. Lo hemos hecho los ciudadanos al margen de lo que nos han dictado las autoridades sanitarias a golpe de decretos y amenazas de multas. Decidiendo reforzar nuestra burbuja de seguridad. En Andalucía, la Junta acaba de endurecer las restricciones pero no ha hecho más que reflejar la prudencia y las cautelas que de forma mayoritaria hemos interiorizado como respuesta natural al avance del Covid. Hay descontrol y desmadres pero la noticia de verdad está al otro lado: en la diversión sana. No son palabras contradictorias. Si tienen alguna duda, si tienen la tentación de pensar que lo de la pandemia es una broma y que de poco sirve vacunarse, vean el último vídeo de Miguel Bosé en su línea negacionista. Da pena. Su barriga no habla de felicidad; tampoco su tambaleo y su desnortamiento.

Necesitábamos el verano; el picor del morenito y la sal en los labios. Necesitamos un verano en positivo pero no inconsciente. ¡Estoy tremenda! Ya sé que no es verdad, ¡pero qué bien sienta cantarlo! ¡Arriba esos michelines! Feliz verano.